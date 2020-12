Nicht genug damit, dass ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstagabend unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen hat – der Mann war offenbar auch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, wie sich bei der Überprüfung durch die Polizei herausgestellt hat. Die Beamten hatten den 35-Jährigen auf der Kreisstraße 7 in Richtung Dörnbach kontrolliert. Dabei haben sie bei dem Fahrer aus dem Donnersbergkreis „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt, heißt es in der Pressemeldung. Der Mann habe daraufhin zwar eingeräumt, „vor einiger Zeit“ Kokain und Amphetamin konsumiert zu haben, die Durchführung eines Drogenvortests habe er jedoch verweigert. Als er den Polizisten auf Verlangen seinen Führerschein zeigte, hegten diese aufgrund verschiedener Merkmale den Verdacht, dass es sich bei dem Papier „um eine Totalfälschung handeln könnte“. Die vermeintliche Fahrerlaubnis ist sichergestellt, ferner dem Mann eine Blutprobe entnommen worden. Sollte diese den Verdacht erhärten, droht ihm ein Bußgeld von 500 Euro (zuzüglich Verfahrenskosten), ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister. Zudem kämen auf ihn Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Urkundenfälschung zu.