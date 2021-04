Bei einer Verkehrskontrolle in der Alleestraße wurden am Montagabend bei der Autofahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die 46-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis war bei dem anschließenden Drogentest positiv auf Cannabinoide. Ihr wurden die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss sie mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen sie auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt.