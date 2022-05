Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat sich ein 25-jähriger Autofahrer, den eine Streife in der Nacht auf Samstag in Imsweiler kontrollieren wollte. Der Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach flüchtete mit seinem Wagen, die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Erst in Altenbamberg hat der 25-Jährige angehalten – die Polizisten haben bei ihm „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest hat ein positives Ergebnis auf Cannabis erbracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen, zudem sind sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden. Während seiner Verfolgung waren mehrere Polizeistreifen umliegender Dienststellen im Einsatz.

Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro (zuzüglich Verfahrenskosten), einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Diese wird bei dem 25-Jährigen eine Eignungsprüfung durchführen.