Gleich zweimal wurden Beamte der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden am Montag auf Autofahrer aufmerksam, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Im ersten Fall wurde gegen 15.30 Uhr auf der L398 bei Bolanden ein 41-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnten Anzeichen für einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden. Der im Anschluss durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv. Gegen 19 Uhr wurde in Eisenberg ein 32-jähriger Autofahrer kontrolliert. Auch bei ihm gab es deutliche Anzeichen für Drogenkonsum, und auch hier reagierte der Schnelltest positiv. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt ein empfindliches Bußgeld sowie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Fahrverbot, auf die Fahrzeugführer zu, teilt die Polizei mit.