Am Samstag früh gegen 4 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Kirchheimbolanden einen Autofahrer im Bereich Bastenhaus, der auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug mit Sommerreifen liegengeblieben war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben der mangelhaften Bereifung auch deutliche Hinweise auf Drogenkonsum beim Fahrer fest. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, dem Fahrer wurden eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den 36-Jährigen ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, so die Polizei.