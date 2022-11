Erst war es nur Verdacht, dann wurde dieser durch einen Test bestätigt: Am Samstagmittag kontrollierte die Polizei in der Rognacallee in Rockenhausen der Verkehr. Dabei fiel den Beamten ein 17-jähriger E-Scooterfahrer auf – der Verdacht fiel auf Drogenkonsum. Tatsächlich bestätigte ein Drogenvortest, dass der junge Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Das war übrigens nicht das einzige Vergehen: Der E-Scooter des jungen Mannes war zudem laut Polizei nicht versichert. Außerdem wurde bei dem 17-Jährigen eine kleine Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs- und des Betäubungsmittelgesetzes sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.