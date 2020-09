Am Montagnachmittag wurden bei einem 31-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis in einer Verkehrskontrolle in der Talstraße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabinoide. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Der Fahrer muss mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.