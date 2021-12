Am Freitag Abend wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B47 bei Marnheim gerufen. An der Einmündung der B47 aus dem zellertal in die L401 war ein Autofahrer über die Einmündung geradeaus in den dortigen Straßengraben gefahren. Der Fahrer und der Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt. Als Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. „Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere“, mahnt der Polizeibericht.