Am Montagabend geriet eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis in der Rockenhauser Straße in Marienthal im Kurvenbereich zu weit nach links und streifte in Höhe der Kirche einen entgegenkommenden Pkw. Wie die Polizei mitteilt, entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Bei der Unfallverursacherin wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.