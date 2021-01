Am Montagnachmittag wurde bei einem 39-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach bei einer Verkehrskontrolle in der Alsenzstraße Atemalkoholgeruch festgestellt. Das hat die Polizei am Dienstag gemeldet. Der Alkoholtest ergab nach weiteren Angaben einen Wert von rund 0,8 Promille. Daraufhin wurde auf der Dienststelle eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, Führerschein und Autoschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Er muss mit mindestens einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen.