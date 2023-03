Kein Aprilscherz: Am Samstag, 1. April, sind mehrere Gruppen und Einzelpersonen im Rahmen eines Dreck-weg-Aktionstages für ein sauberes Kirchheimbolanden im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die Ausgabe von Arbeitshandschuhen und Müllsäcken findet von 9 bis 10 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Die Grundschule, die Neumayerschule und die Kita Ritten werden mit rund 200 Kindern am Freitag die Müllsammelaktion an verschiedenen Stellen in der Stadt starten. Wer sich an der Dreck-weg-Aktion beteiligen möchte kann sich beim Stadtbeigeordneten Jamill Sabbagh (E-Mail: jsabbagh@donnersberg.de, Telefon: 0171 2654217) anmelden. Für alle Teilnehmer gibt es am Samstag ab 12 Uhr als Dankeschön einen Imbiss in der Jahnturnhalle.