Unsere freien Mitarbeiter sind eine unerlässliche Stütze der Arbeit für die Donnersberger Rundschau, sie sind Ohr, Auge, Stimme der Lokalredaktion vor Ort. In loser Folge wollen wir sie in einer kleinen Reihe vorstellen: heute Torsten Schlemmer.

Im Alter von 16 Jahren begann Torsten Schlemmer aus Waldgrehweiler 1995 seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter für die RHEINPFALZ. Nach dem er kurz zuvor vom Bezirksverband Pfalz mit dem Schülerpreis des Pfalzpreises für Heimatforschung ausgezeichnet worden war, hatte ihn der damalige Rockenhausener Redaktionsleiter Klaus Ebrecht mit den Worten „Wer solche Geschichtsbücher schreiben kann, der kann auch für uns schreiben“ beim Besuch der Redaktion kurzerhand angeworben. Bereits bei diesem Gespräch wurde das erste Thema gefunden, das für den neuen „Schreiber“ maßgeschneidert schien – ein Bericht über den Zustand und die Zukunft des ehemaligen Viktoriastifts in seiner Heimatgemeinde Finkenbach-Gersweiler.

Der erste Text aus Schlemmers Feder füllte bereits eine ganze Themenseite der Samstagausgabe und sorgte – wie viele folgende – für einigen „Zündstoff“. Daher war für Ebrecht klar, dass das zu Beginn vergebene Kürzel „ts“, passend zu seinen „explosiven“ Texten, in „tnt“ umgewandelt werden musste.

Steckenpferd Heimatkunde und Geschichte

Seitdem berichtete der Moscheltäler über so ziemlich alle Themengebiete von Festen und Vereinsgeschehen, über Mitgliederversammlungen, Ratssitzungen und Kommunalpolitik, Tierisches, Sport, Konzerte sowie Aktivitäten und Einsätze der Feuerwehren bis hin zu Porträts über Nordpfälzer Originale. Sein besonderes Steckenpferd ist die Heimatkunde und Geschichte, allem voran die der Wehrkirche von Finkenbach. Torsten Schlemmer erinnert sich gut an die Anfangszeit vor 26 Jahren, als er noch Texte in Papierform persönlich oder per Fax einreichte und Pressefotograf Rudi Boerzel mit seinen Damen zu den Terminen kam, um schwarz-weiß Fotos zu schießen. Auch vier Wechsel der Redaktionsleitung hat der 42-Jährige bereits miterlebt. bke