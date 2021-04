Unsere freien Mitarbeiter sind eine unerlässliche Stütze der Arbeit für die Donnersberger Rundschau, sie sind Ohr, Auge, Stimme der Lokalredaktion vor Ort. In loser Folge wollen wir sie in einer kleinen Reihe vorstellen und beginnen heute mit Edwin Fuhrmann.

Seine Mitarbeit für die RHEINPFALZ begann 1976 mit einer siebenzeiligen Vereinsankündigung. Inzwischen sind daraus 45 Jahre geworden, in denen sich die Lokalredaktion stets auf den Albisheimer Edwin Fuhrmann verlassen konnte. „Ich hätte damals nicht gedacht, dass daraus so lange Zeit wird“, sagt dazu „edf“, so lautet seit 1977 sein Autorenkürzel. Der Chef in Kibo war damals der unvergessene Friedrich Landmann.

„Anfangs wurde der Bericht zu Hause auf der Schreibmaschine getippt, dann nach Kibo gefahren, selbst für Ankündigungen mit vier, fünf Zeilen“, erinnert sich Fuhrmann und spricht auch vom Idealismus, der damals die Arbeit getragen hatte. „Es war eine Ehre, für die Zeitung schreiben zu dürfen. Und man hat es auch für seine Gemeinde gemacht“, so Fuhrmann zur damaligen Motivationslage.

Über Jahrzehnte stand die Heimatgemeinde Albisheim im Mittelpunkt von Fuhrmanns Arbeit. Er berichtete über Ratssitzungen, die Fasnacht, gesellschaftliche Ereignisse, Menschen, das Vereinsgeschehen, auch den Sport mit besonderem Fokus auf Tischtennis, der Sportart, in der er selbst Jahrzehnte lang als Sportler wie als Vereinsvorsitzender aktiv war. Seit seiner Pensionierung 2016 – zuletzt war er kommissarischer Leiter des Rechnungs- und Prüfungsamtes der Kreisverwaltung Alzey – hat er seinen Aktionsradius auch über Albisheim hinaus erweitert. Sein Spektrum umfasst die ganze Breite des Lokaljournalismus – Berichte, Kommentare, Glossen, Porträts, Interviews, auch Mundartgeschichten hat er für die RHEINPFALZ geschrieben.

„Ich hoffe, noch lange für die RHEINPFALZ unterwegs sein zu dürfen und zu können“, sagt der 67-Jährige, der verheiratet ist und Vater dreier erwachsener Kinder.