Ab dem 29. Juli läuft das große Nils-Nager-Bilderrätsel der Donnersberger Rundschau. Nils’ Bruder Nals hat das Fotoalbum mit den Bilder von Nils’ Tour durch den Donnersbergkreis versteckt. Nur wenn Nils Nager alle Rätsel löst, kann er es wieder finden. Unter allen richtigen Einsendungen werden fünf Nils-Nager-Überraschungspakete verlost.

Das erste Rätsel erscheint am 29. August.

Das zweite Rätsel erscheint am 5. August.

Das dritte Rätsel erscheint am 12. August.

Das vierte Rätsel erscheint am 19. August.

Das letzte Rätsel erscheint am 26. August.

Das Hauptlösungswort könnt ihr per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de schicken. Einsendeschluss ist am 31. August.