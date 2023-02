Wenn die Haltung der Mitarbeiter jetzt ignoriert wird, dann stimmen sie womöglich mit den Füßen ab. Doch sie sind nicht zu ersetzen.

Die meisten Mitarbeiter am Westpfalz-Klinikum Rockenhausen waren von Anfang dafür, die Geriatrie gemeinsam mit der Inneren Medizin nach Kirchheimbolanden umzuziehen. Die Frage ist, waren ihre Forderungen womöglich zu leise formuliert, oder hat ihre Meinung bisher schlicht niemanden interessiert? Tatsache ist, ihr wurde bisher offensichtlich kaum Bedeutung beigemessen, was unter dem Oberbegriff „ungenutztes Expertenwissen“ zusammengefasst werden könnte. Schließlich sind (nur) sie es, die Arbeitsabläufe vor Ort beurteilen können, nur sie erfassen tatsächlich, was es bedeutet, in ständiger Personalnot zu arbeiten. Wieso also wurden sie nicht gehört? Der unerschütterlichen Loyalität dieser Mitarbeiter ist es zu verdanken, dass sie trotzdem heute noch da sind. Doch ihr Signal ist eindeutig: Wenn man ihnen jetzt nicht die gebotene Beachtung schenkt, werden wohl einige mit Füßen abstimmen und das Haus verlassen. Dann haben sich die Diskussionen über den Standort der Geriatrie ohnehin erledigt, denn ohne Fachpersonal kann es keine geben, zumindest nicht im Donnersbergkreis.