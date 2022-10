Seine Ungeduld und ein daraus resultierendes unbedachtes Überholmanöver ist einem Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der B48 bei Schweisweiler zum Verhängnis geworden. Der 18-Jährige prallte gegen ein abbiegendes Fahrzeug, stürzte und verletzte sich. Wie die Polizei mitteilt, waren nach den derzeitigen Erkenntnissen mehrere Pkw sowie das Leichtkraftrad hintereinander in Richtung Winnweiler unterwegs. Gegen 16.50 Uhr stoppte der Fahrer eines Seat, weil er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, den Gegenverkehr aber zunächst passieren lassen musste. Hinter ihm bildete sich während der Wartezeit eine Fahrzeugschlange.

Als der Gegenverkehr durch war, setzte der Seatfahrer zum Abbiegen an. Zeitgleich überholte der Motorradfahrer die haltende Fahrzeugkolonne. Er prallte dem abbiegenden Seat in die Seite und kam zu Fall. Der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An Motorrad und Auto entstanden Sachschäden. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt.