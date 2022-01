Zwei Fälle von Unfallflucht hat die Polizei Kirchheimbolanden am Dienstag registriert: Gegen 7.30 Uhr ist in Morschheim ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Wenden von der Von-Gagern-Straße rückwärts in die Johannsgasse gestoßen. Dabei ist der Sattelzug mit einem Straßenschild und einer Hecke kollidiert. Der Verursacher ist weiter gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gleiches gilt für einen Autofahrer, der gegen 12 Uhr in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden auf dem Parkplatz der Sparda-Bank beim Ausparken das Heck eines dort stehenden Wagens touchiert hat. Die Polizei bittet jeweils um Hinweise unter Telefon 06352 9110.