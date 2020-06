Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in der Marnheimer Straße zu einer Unfallflucht. Ein weißer Lkw, vermutlich ein 7,5-Tonner, streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnbrand ordnungsgemäß parkenden Pkw und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Nach Polizeiangaben stieg der Lkw-Fahrer aus und betrachtete sich den Schaden. Statt sich aber darum zu kümmern, stieg er anschließend wieder ein und fuhr davon. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen und bittet darum, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06352 911-0 zu geben.