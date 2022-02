Die Polizei in Kirchheimbolanden ermittelt derzeit gleich in zwei Fällen von Unfallflucht. Wie es im Polizeibericht heißt, kam es zunächst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Unfallflucht in der Hauptstraße in Göllheim. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen Pkw gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 4 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Von einem Verursacher fehlt bisher jede Spur.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 7 und 7.30 Uhr auf dem Gelände der Tankstelle in der Bischheimer Straße in Kirchheimbolanden. Dort touchierte ein Sattelschlepper beim Vorbeifahren einen weiteren Sattelschlepper und beschädigte diesen. Der unfallverursachende Fahrer fuhr einschließend einfach weiter. Trotz Videoüberwachung auf dem Gelände konnten bislang keine konkreten Anhaltspunkte hinsichtlich des Täters erlangt werden. In beiden Fällen bitte die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 06352 911-2700.