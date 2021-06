Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Mercedes, der am Freitagmorgen um 8.45 Uhr in der Straße Am Leiterberg beim Ausparken gegen ein dort abgestelltes Fahrzeug gestoßen ist. Danach ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den Schaden – laut Polizei rund 800 Euro – zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.