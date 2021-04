Der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 37 konnte ermittelt werden. Ein LKW hatte in der Hauptstraße beim Rangieren in einer scharfen Linkskurve einen Gartenzaun beschädigt und sich danach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher konnte bei einer Speditionsfirma in Rockenhausen aufgefunden werden. Der 34-jährige Fahrer räumte ein, den Unfall zwar bemerkt, sich dann aber trotzdem von der Unfallstelle entfernt zu haben. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro einbehalten.