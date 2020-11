Am Mittwochvormittag wurde zwischen 8.30 und 9.45 Uhr ein in der Kreuznacher Straße geparkter blauer Golf mit ROK-Kennzeichen, wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug, am linken Außenspiegel beschädigt. Das sei erst nachträglich angezeigt worden, teilt die Polizei in Rockenhausen weiter mit. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Klärung dieser Verkehrsunfallflucht unter der Telefonnummer 06361 917-0.