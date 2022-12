Nachdem er einen anderen Wagen im Gegenverkehr gestreift hatte, fuhr ein Autofahrer am Sonntag gegen 14.30 Uhr einfach davon. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war auf der L396 aus Fahrtrichtung Göllheimer Häuschen kommend in Fahrtrichtung Göllheim unterwegs, als er kurzzeitig zu weit nach links geriet und den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs streifte, berichtet die Polizei. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Außenspiegel zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, sich unter der Telefonnummer 06352 9112700 zu melden.