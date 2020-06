Am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es laut Mitteilung der Polizei in der Kaiserslauterer Straße an einer durch geparkte Fahrzeuge verursachten Engstelle zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Audi A6 und einem entgegenkommenden Auto. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Audis beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem entgegenkommenden Auto wahrscheinlich um einen blauen Skoda, der von einer Frau gefahren wurde. Sie soll schulterlanges, braunes Haar haben, um die vierzig Jahre alt als sein und sei weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rockenhausen unter Telefon 06361 / 917-0 entgegen.