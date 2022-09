Die Polizei sucht nach Augenzeugen eines Unfalls in der Kirchheimbolander Vorstadt. Am Freitag zwischen 10.40 und 10.45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrer – beim Ein- oder Ausparken, wie die Polizei vermutet – mit seinem Wagen gegen das dahinter abgestellte Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9110.