Die Geschädigten selbst haben dank schneller Reaktion das Aufklären einer Unfallflucht in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) ermöglicht. Das Ehepaar hatte am Donnerstagnachmittag seinen BMW auf einem Parkplatz in der Rosenhofstraße abgestellt. Gegen 16 Uhr beobachteten sie, wie eine Autofahrerin beim Ausparken mit ihrem Wagen den Pkw gerammt hat und anschließend davon gefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die aufmerksamen Zeugen hatten sich jedoch zuvor das Kennzeichen notiert und der Polizei gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Halter im Donnersbergkreis wohnt. Beamte der Rockenhausener Dienststelle statteten diesem einen Besuch ab – das gesuchte Fahrzeug war vor Ort und wies die „passenden“ Schäden im Frontbereich auf. Auf die Fahrerin kommt nun laut Polizei eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.