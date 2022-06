Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, ereignete sich zwischen Montag, 13. Juni, und Mittwoch, 15. Juni in der Marnheimer Hauptstraße ein Unfall mit Unfallflucht. Laut Polizei stellte eine Autofahrerin ihren silberfarbenen Opel in einer auf der Fahrbahn eingezeichneten Parkbucht ab. Ein bislang unbekannter Wagen touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und verursachte einen Schaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06352 911-0 auf der Dienststelle in Kirchheimbolanden zu melden.