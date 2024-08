Einen Schaden von 1000 Euro haben Unbekannte zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, an einem Mini in Teschenmoschel verursacht. Laut Polizei stand das Fahrzeug in der Hauptstraße. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.