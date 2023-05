Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, kam es bereits am 12. Mai nachmittags gegen 16.40 Uhr in der Gauersheimer Straße in Ilbesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße und bog nach rechts in die Gauersheimer Straße ab. Beim Abbiegevorgang kollidierte er mit dem Ortsschild, einer Straßenlaterne und einer Hausecke. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Ersten Hinweisen zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw handeln. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-2700 zu melden.