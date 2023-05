Am 7. Mai ereignete sich zwischen 9.30 und 12 Uhr im Weitersweiler Weg in Bolanden eine Unfallflucht. Der Verursacher touchierte beim Parken einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr anschließend weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Fall Zeugen dies beobachtet haben, bittet die Polizei diese, sich unter Telefon 06352 911-2700 zu melden.