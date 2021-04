Eine Frau parkte am Donnerstagabend zwischen 18.30 und 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden. Als sie zu ihrem Audi A1 zurückkam, stellte sie nach Angaben der Polizei einen Schaden an der Tür hinten rechts fest. Wahrscheinlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter 06352 911-0.