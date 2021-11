Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 18.25 und 21.15 Uhr einen ordnungsgemäß auf dem Mitfahrerparkplatz bei Kirchheimbolanden abgestellten Wagen beschädigt. Danach hat sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass dies „kein Kavaliersdelikt“ sei: Der oder die flüchtige Fahrer(in) müsse mit einer Geld- beziehungsweise sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Zudem drohe der Kaskoschutz-Verlust der Kfz-Versicherung und die Beteiligung an der Begleichung des Fremdschadens. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.