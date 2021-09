Das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Mittwochabend auf dem Schillerhain-Parkplatz ein dort abgestelltes Auto beschädigt hat. Der Verursacher ist laut Polizei mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Seite des geparkten Wagens gestoßen. Anschließend ist er weiter gefahren, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 9110.