Am Donnerstag hat laut Polizei in Kirchheimbolanden auf dem Kundenparkplatz des Lidl-Marktes ein Unbekannter das Auto einer jungen Frau beschädigt und ist dann geflüchtet. Zwischen 12.30 und 12.50 Uhr verursachte das andere Auto einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich für die 22-jährige Fahrerin. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06352 9112700 oder per Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.