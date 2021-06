Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz des Rockenhausener Adient-Werkes abgestellten blauen Opel Insignia Sports Tourer mit ROK-Kennzeichen an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend ist der Verursacher weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden – laut Schätzung der Polizei rund 1500 Euro – zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstagmorgen und -nachmittag. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen, Telefon 06361 9170.