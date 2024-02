Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Rognacplatz ist der Verursacher geflüchtet. Ein dort abgestellter grüner VW Polo mit Rockenhausener Kennzeichen wurde durch ein anderes Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei vermutet, dass dies beim Ein- oder Ausparken geschehen ist. An dem VW sei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.