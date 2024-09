Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend betrunken und ohne Führerschein ein parkendes Auto in Imsbach gerempelt und hat anschließend unerlaubt den Unfallort verlassen. Laut Polizeiangaben war der 25-Jährige gegen 19.15 Uhr mit seinem silbernen Skoda Octavia mit Wiesbadener Kennzeichen in der Imsbacher Bergstraße unterwegs. Dort beobachtete ein Zeuge, wie der 25-Jährige beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw streifte und ohne anzuhalten die Fahrt fortsetzte. Wenig später sichtete derselbe Zeuge den Skoda-Fahrer erneut beim Einparken in der Ortsstraße. Beim Eintreffen der Beamten stellten sie im Atem des Skoda-Fahrers einen Alkoholwert von 2,42 Promille fest. Außerdem stellte sich heraus, dass der 25-Jährige ohne Führerschein unterwegs war. Zusätzlich wies der Skoda Schäden auf, die auf weitere Unfälle schließen lassen. Am geparkten Auto, das der Fahrer gestreift hatte, entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei Rockenhausen bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten sowie weiteren Unfällen machen können, sich unter der Telefonnummer 06361 9170 zu melden.