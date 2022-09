Mehrere Verletzte hat das Unfallgeschehen am frühen Samstagnachmittag auf der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Bastenhaus gefordert. Gegen 14 Uhr kam ein 20-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land in einer Kurve in Fahrtrichtung Bastenhaus von der Fahrbahn ab – die Polizei vermutet, „aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich“. Er stürzte und blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen am Oberschenkel und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Im folgenden Rückstau kam es zu einem Auffahrunfall zweier Autos, bei dem mehrere Insassen leicht verletzt wurden. Sie wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L386 musste zeitweise auf beiden Fahrspuren gesperrt werden.