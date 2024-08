Zu Verkehrsbehinderungen führte am Montagnachmittag ein Unfall auf der Autobahn 63 zwischen Göllheim und Winnweiler. Kurz nach der Anschlussstelle Göllheim, in Höhe von Bennhausen, verlor der Fahrer eines Pickup-Fahrzeugs mit Anhänger, der in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs war, die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet in den Grünstreifen, und beim Versuch gegenzusteuern stürzte der fast zwei Tonnen schwere Anhänger um. Auch der Pickup konnte sich nicht mehr auf den Rädern halten und schlitterte auf der Seite liegend über die Fahrbahn. Der Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Während der Rettungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern halbseitig gesperrt. Es bildete sich ein Stau bis zur Anschlussstelle Göllheim. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Dreisen und Göllheim im Einsatz.