Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Sonntagnachmittag in der Mainzer Straße. Aus bislang unbekannten Gründen ist ein Roller aus einem Feldweg in Höhe der Heeresstraße ohne zu bremsen auf die Fahrbahn gefahren. Genau in diesem Augenblick fuhr ein Auto in Richtung Elbisheimerhof. Der Roller prallte frontal auf die Vorderseite des Autos. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Roller mit zwei Personen besetzt, wobei der vermeintliche Fahrer keinen notwendigen Führerschein hatte. Er wurde bei dem Unfall auch leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehren der VG Göllheim im Einsatz. Sie sperrten sie Straße und sicherten auslaufende Betriebsstoffe. Die Ermittlungen der Polizei hierzu sind noch nicht abgeschlossen.