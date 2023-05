Mal wieder hat ein unbedachtes Überholmanöver zu einem Auffahrunfall geführt – und der Verursacher hat sich auch noch aus dem Staub gemacht. Gegen 12.15 Uhr überholte am Sonntag ein noch unbekannter Fahrer in einem weißen SUV zwei Radfahrer auf der K19 zwischen Kirchheimbolanden und Orbis – und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt zwei Autos entgegenkamen, wie die Polizei schildert. Die entgegenkommenden Fahrzeuge hätten wegen „des riskanten Überholmanövers jeweils eine Gefahrenbremsung einleiten“ müssen, berichtet die Polizei weiter. Dabei sei es zu einem Auffahrunfall „mit erheblichem Sachschaden“ gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Sie sollen sich bei der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden unter 06352 9110 melden.