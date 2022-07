Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer, der am Freitagabend in Kirchheimbolanden auf ein Auto aufgefahren ist. Gegen 18.30 Uhr war der Mann auf der L401 vom Kreisel am Stadteingang kommend in Richtung Marnheim unterwegs. Kurz hinter der Einmündung der Straße Am Hölzchen musste eine Autofahrerin, die vor ihm fuhr, verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät, er fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.