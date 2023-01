Jede Menge Blaulicht am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall in der Marnheimer Straße, in der Verlängerung der Vorstadt. Der Fahrer eines Wagens, der aus der Dannenfelser Straße einfahren wollte, übersah eine Autofahrerin, die stadtauswärts unterwegs war, und nahm dieser die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Im Notruf, der um 18.02 Uhr einging, war davon die Rede, dass eine „Person eingeklemmt“ sei – dem war aber glücklicherweise nicht so. Dennoch mussten zwei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 bis 40.000 Euro. Die Marnheimer Straße ist im Kurvenbereich in beide Richtungen gesperrt. Fünf Feuerwehrfahrzeuge waren ausgerückt.