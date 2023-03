Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Unfallursache bleibt weiterhin ein Rätsel. Doch dass der Autofahrer Schuld am tragischen Ende eines Familienspaziergangs trägt, steht nach richterlicher Auffassung außer Frage. Wegen fahrlässiger Tötung sowie Körperverletzung in zwei Fällen ist am Mittwoch ein 70 Jahre alter Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem halben Jahr verurteilt worden. Der Unfallfahrer bleibt auf Bewährung frei.

Von Christian Hamm

In erster Instanz steht ein Schuldspruch. Ob der Bestand haben wird, das gilt es abzuwarten. Noch stehen dem Verurteilten Berufung oder Revision offen. Der