Ein Rollerfahrer soll am späten Montagabend in Albisheim einen Zusammenstoß verschuldet haben. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, war ein 38-Jahre alter Mann gegen 22.30 Uhr in seinem Pkw auf der Hauptstraße unterwegs. Als er an der Einmündung Kirchgasse links abbiegen wollte, wurde er plötzlich von dem besagten Rollerfahrer überholt. Es kam zum Zusammenstoß, der Rollerfahrer stürzte, stand jedoch unmittelbar danach wieder auf und machte sich davon. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu seiner Ermittlung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 zu wenden.