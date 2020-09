Mit reichlich Alkohol im Blut ist ein 21-Jähriger am Samstagabend in der Bennhauser Straße in Bolanden mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 21.50 Uhr stieß er gegen eine Betonmauer, woraufhin sich im Fahrzeug die Airbags öffneten. „Der Fahrer hatte Glück im Unglück“, berichtete die Polizei: Er wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell fest, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.