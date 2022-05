Mit leichten Verletzungen davongekommen ist der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der L386. Der junge Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen wollte nach Polizeiangaben zwischen Bastenhaus und Kirchheimbolanden auf dem Seitenstreifen anhalten – dabei hat er versehentlich die Vorderbremse betätigt und ist über den Lenker gefallen. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.