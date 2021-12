Zwei Personen wurden am späten Freitagnachmittag leicht verletzt bei einem Unfall zwischen Albisheim und Marnheim, in den drei Autos verwickelt waren. Wie die Polizei am Abend berichtet hat, waren alle drei Fahrzeuge in Richtung Marnheim unterwegs. Gegen 16.45 Uhr musste das vorausfahrende Fahrzeug bremsen. Der Fahrer des darauf folgenden Wagens reagierte rechtzeitig und bremste seinerseits. Im dritten Auto jedoch wurde die Situation zu spät erkannt. Der Wagen fuhr auf und schob den zweiten auf den ersten auf. Im auffahrenden Fahrzeug wurden zwei Personen leicht verletzt, auch ein Kleinkind befand sich in dem Wagen. Alle drei Personen kamen zur Abklärung ins Krankenhaus. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt war ein Großaufgebot der Feuerwehren der VG Göllheim mit 37 Wehrleuten im Einsatz. Die B 47 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für den kompletten Verkehr gesperrt werden. Hierbei kam es zu Behinderungen im Feierabendverkehr