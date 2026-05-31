Ein Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. Die Polizei alarmierte Rettungskräfte und führte eine Blutprobe durch.

Ein nächtlicher Verkehrsunfall auf der K 83 zwischen Göllheim und Dreisen sorgte in den frühen Morgenstunden des Sonntags für einen Einsatz von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr: Gegen 2:20 Uhr war ein Autofahrer mit seinem Pkw von Göllheim in Richtung Dreisen unterwegs, als er nach einer lang gezogenen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Dort blieb das Fahrzeug im weichen Untergrund stecken. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, versuchte zunächst noch, seinen Wagen aus eigener Kraft zu befreien. Doch sämtliche Versuche scheiterten am lockeren Boden.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten jedoch Anzeichen für einen vorherigen Alkoholkonsum fest. Ein daraufhin durchgeführter Test bestätigte den Verdacht: Der Restalkoholwert lag laut Polizei bei über einem Promille. Damit gilt der Fahrer als fahruntüchtig. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Da die genaue Lage und das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar waren, wurden vorsorglich mehrere Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Göllheim alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass keine Person eingeklemmt war und keine weiteren technischen Rettungsmaßnahmen erforderlich waren.