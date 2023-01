Glücklicherweise nur Blechschaden ist am späten Montagabend bei einem Unfall in der Rockenhausener Industriestraße entstanden. Ein vom Parkplatz der Firma Adient mit seinem Wagen in den sogenannten Keiper-Kreisel einbiegender Fahrer hat dort die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet. Beim folgenden Zusammenstoß sind nicht nur die beiden Fahrzeuge stark beschädigt worden – die Höhe beziffert die Polizei auf rund 7000 Euro –, im Auto des Verursachers ist zudem durch Auslösen des Airbags per automatisiertem Notruf der Rettungsdienst verständigt worden. Da jedoch beide Beteiligten unverletzt blieben, war eine medizinische Versorgung nicht notwendig.